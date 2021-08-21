В Миассе мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

Водитель двухколесного транспорта не уступил дорогу отечественному авто

Сегодня днем, 21 августа, в Миассе на Объездной дороге произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Как сообщили очевидцы в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте», водитель двухколесного транспорта скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Жаль очень. На моих глазах все произошло. Он (мотоциклист — прим. ред.) не гнал, 60 километров как все ехал. Он ехал мне на встречу, такое ощущение было, что он начал наклоняться, а в зеркале уж увидела, как в 12ку въехал»,— рассказала в соцсетях очевидец Элина Петрова.

Другие очевидцы сообщили, что водителя мотоцикла увезли на скорой без сознания. В больнице в отделении реанимации он скончался.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что авария произошла около 12:00 на Объездной дороге при повороте на улицу Хлебозаводскую.

«Водитель мотоцикла „Хонда“, 1985 года рождения, по предварительным данным, не уступил автомобилю „Лада“. В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, ночью 20 августа в Миассе водитель мотоцикла не справился с управлением и въехал в камень. Транспорт перевернулся, молодой человек и его несовершеннолетний пассажир получили травмы и были госпитализированы.