Под Миассом в ДТП с мотоциклом пострадал подросток

Несовершеннолетнего пассажира и водителя двухколесного транспорта госпитализировали

В поселке Устиново под Миассом водитель мотоцикла попал в ДТП. В результате он и его 17-летний пассажир попали в больницу, сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Челябинской области.

Инцидент произошел в 00:00 20 августа в районе дома № 5 по улице Зеленая. 24-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», не справился с управлением и на высокой скорости врезался в камень. Мотоцикл опрокинулся.

«В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир, 2003 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В начале августа в Челябинске за один день произошли три аварии с мотоциклами. Всех пострадавших госпитализировали с травмами.

