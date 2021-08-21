В поселке Устиново под Миассом водитель мотоцикла попал в ДТП. В результате он и его 17-летний пассажир попали в больницу, сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Челябинской области.
Инцидент произошел в 00:00 20 августа в районе дома № 5 по улице Зеленая. 24-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», не справился с управлением и на высокой скорости врезался в камень. Мотоцикл опрокинулся.
«В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир, 2003 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы»,— уточнили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
В начале августа в Челябинске за один день произошли три аварии с мотоциклами. Всех пострадавших госпитализировали с травмами.