В Миассе мошенники выманили у женщины 1,8 млн рублей, позвонив на телефон ее покойного супруга

Злоумышленники получили доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах»

В Миассе 47-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и перевела им 1,8 миллиона рублей, сообщили в городской полиции.

На телефон покойного супруга потерпевшей позвонил мужчина и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил о необходимости продлить договор на услуги связи. Женщина планировала дальше пользоваться SIM‑картой и продиктовала полученные коды. Злоумышленники, получив пароли, вошли в аккаунт женщины на «Госуслугах» и подали заявки на кредиты от ее имени.

«Мошенники еще раз связались с потерпевшей, представившись сотрудниками банка, и убедили ее перевести средства по одобренным кредитам», — рассказали в полиции Миасса.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонным мошенничеством.

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Челябинска Галина Мороз стала жертвой телефонных мошенников и перечислила им несколькими переводами 350 тысяч рублей. Деньги женщина сняла с кредитной карты.

Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.