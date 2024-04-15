В Миассе 47-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и перевела им 1,8 миллиона рублей, сообщили в городской полиции.
На телефон покойного супруга потерпевшей позвонил мужчина и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил о необходимости продлить договор на услуги связи. Женщина планировала дальше пользоваться SIM‑картой и продиктовала полученные коды. Злоумышленники, получив пароли, вошли в аккаунт женщины на «Госуслугах» и подали заявки на кредиты от ее имени.
«Мошенники еще раз связались с потерпевшей, представившись сотрудниками банка, и убедили ее перевести средства по одобренным кредитам», — рассказали в полиции Миасса.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонным мошенничеством.
Как ранее сообщал наш сайт, жительница Челябинска Галина Мороз стала жертвой телефонных мошенников и перечислила им несколькими переводами 350 тысяч рублей. Деньги женщина сняла с кредитной карты.
Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.