В Миассе иномарка сбила сотрудника дорожной службы

Мужчину госпитализировали с травмами

В Миассе водитель иномарки наехал на сотрудника дорожной службы. Мужчину госпитализировали с травмами, сообщили в пятницу, 12 ноября, в пресс-службе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасса.

Авария произошла 11 ноября в 12:32 на автодороге Миасс-Чебаркуль. Водитель, находясь за рулем автомобиля «Мазда», наехал на сотрудника дорожной службы.

«В результате ДТП 51-летний мужчина получил травмы, госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы № 2»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, 11 ноября в Копейске в результате столкновения иномарки и маршрутки последняя врезалась в дерево. Пострадал один пассажир.