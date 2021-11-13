В Копейске маршрутка врезалась в дерево в результате ДТП

Один из пассажиров получил травмы

В Копейске иномарка столкнулась с маршруткой. В результате ДТП пострадал пассажир маршрутного такси, сообщили в пресс-службе Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Копейску Челябинской области.

Авария произошла 11 ноября около 15:10 в районе дома № 20А по проспекту Победы. 24-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля «Шевроле Лачетти», по предварительным данным, столкнулась с автомобилем «Фиат Дукато». Последний от удара выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля „Фиат Дукато“ — мужчина, 1971 года рождения — получил телесные повреждения. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— прокомментировали в ведомстве.

Напомним, накануне вечером в Челябинске на перекрестке столкнулись иномарка и большегруз. Участники ДТП не пострадали, однако на участке, где произошла авария, движение транспорта было затруднено.