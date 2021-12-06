В Миассе девушки сломали фонтан во время фотосессии

Конструкция не выдержала веса хулиганки

В Миассе девушки повредили конструкцию фонтана. Городское украшение в районе Машгородка привлекло местных жительниц в качестве объекта для фотосессии. В сети появилось видео, как одна из девушек забралась на верхний ярус чаши фонтана для эффектного фото, но конструкция ее не выдержала. В ИА «Первое областное» вспомнили, что арт-объекты и архитектурные формы не в первый раз становятся декорацией для фото жительниц Южного Урала. Но вместо фото получалась запись с видеокамер и поиски виновниц.

В минувшие выходные в Миассе повредили конструкцию фонтана. Фото со сломанной верхней чашей в районе Машгородка обсудили местные жители в городских пабликах. В понедельник стало известно, что виновницами испорченного украшения стали три девушки, одна из которых решила сделать фото внутри чаши.

Видео появилось в соцсетях и уже нашло бурный отклик горожан. На записи в видеокамер видно, как три подруги гуляют мимо фонтана, одна из них решила взобраться на конструкцию, чтобы сделать фото. Но чаша не выдержала веса любительницы эффектных снимков и упала. Девушка скрылась с места.

В городских пабликах сообщают, что ее разыскивает полиция.

В информагентстве «Первое областное» вспомнили, как в начале 2021 года подобный инцидент произошел в Троицке. В центре города девушки сломали скульптуру художника. Арт-объект лишился головы после того, как одна из девушек взобралась ему на плечи для селфи. Скульптура не выдержала веса девушки и голова художника рухнула на землю.