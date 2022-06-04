В массовой аварии в центре Челябинска пострадал четырехмесячный ребенок

Его увезли в больницу на реанимационном автомобиле вместе с мамой

Вечером 3 июня на Свердловском проспекте в Челябинске столкнулись сразу четыре автомобиля. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в результате пострадала пассажирка одного из автомобилей и четырехмесячный ребенок.

Авария произошла в 19:20. По словам свидетелей ЧП, один из автомобилистов решил перестроиться, но не рассчитал расстояние и врезался в стоящий перед ним автомобиль. Последний от удара влетел в третий автомобиль, стоящий перед ним, а третий — в четвертый.

«Наша машина посередине оказалась, отделались ушибами, весь удар пришелся на машину за нами, пострадал ребенок, и у девушки перелом таза вроде, увезли на реанимации»,— рассказала в соцсетях Лариса Горбушина-Мариевская.

В пресс-службе областной ГИБДД журналисту ИА «Первое областное» уточнили, что водитель автомобиля «Ауди» поздно затормозил и в результате столкнулся с автомобилями «Лада Калина», «Опель» и «Мицубиси».

«Пострадал четырехмесячный ребенок, который находился в автомобиле „Лада Калина“, он госпитализирован»,— уточнили в ведомстве.

Информацией о пострадавшей женщине в ГИБДД не владеют.

Сегодня днем под Южноуральском автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой. В ДТП никто не пострадал, однако машины получили значительные повреждения.