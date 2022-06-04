Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Челябинской области

ДТП обошлось без пострадавших

Сегодня, 4 июня, в Челябинской области на трассе Южноуральск-Магнитогорск машина скорой помощи столкнулась с автомобилем «ВАЗ». Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, пострадавших в результате аварии нет.

ДТП произошло в 11:30 на 89 километре автодороги. Автомобиль скорой помощи, двигаясь со включенными звуковыми и световыми сигналами в попутном направлении с машиной «ВАЗ-2111», решил обогнать легковушку. Как только скорая выехала на полосу встречного движения, водитель «ВАЗА» начал поворачивать налево. В результате автомобили столкнулись.

«Автомобиль скорой помощи перевозил пациента. Пострадавших нет. Машины получили механические повреждения»,— уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Авария с автомобилем скорой помощи произошла 11 мая в Челябинске на пересечении Братьев Кашириных и Северо-Крымской. Как сообщили тогда в городской ГИБДД, водитель хотел обогнуть пробку и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Маздой». В результате никто не пострадал.