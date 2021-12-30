В Магнитогорске женщину осудили за истязание 8-летней дочери

Мать систематически избивала девочку

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в истязании своей 8-летней дочери. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что в течение года женщина регулярно избивала девочку руками, ногами по спине, учебниками и проводами. Свои действия мать сопровождала оскорблениями. Школьница систематически испытывала физические и моральные страдания.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»).

«Осужденной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Коркинский городской суд вынес приговор в отношении 31-летней местной жительницы. Она признана виновной в истязании 15-летнего сына.

