В Магнитогорске завершены поиски 10-летней девочки

Ребенка нашли сотрудники полиции

Пропавшая 27 января в Магнитогорске 10-летняя девочка найдена, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейскими найдена 10-летняя девочка, в настоящий момент она находится у отца»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, ребенок ушел из дома в четверг утром и с тех пор его местонахождение было неизвестно. К поиску девочки подключились волонтеры и сотрудники полиции.

В Магнитогорске полиция и волонтеры до сих пор разыскивают 16-летнюю Силину Ханнанову, которая ушла из дома 16 января.