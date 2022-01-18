В Магнитогорске разыскивают 16‑летнюю девушку

Силина Ханнанова ушла из дома 16 января

В Магнитогорске полиция и волонтеры разыскивают 16-летнюю Силину Ханнанову. Девушка ушла из дома по улице Галиуллина, 18/2 еще 16 января. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Девушка ростом 160—165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие. В день исчезновения была одета в черный пуховик с серым капюшоном, синие джинсы, черные сапоги и черно-белый шарф», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8-800-300-85-99.