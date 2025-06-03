В Магнитогорске возбуждено дело после экстренной остановки аттракциона «Камикадзе»

Посетители около 20 минут провисели вниз головой

Прокуратура в Магнитогорске проверила аттракцион «Камикадзе» на Центральной городской ярмарке, после того как тот внезапно завис во время работы вместе с посетителями. Напомним, инцидент произошел 9 мая и людям пришлось почти 20 минут провести буквально в подвешенном состоянии вниз головой.

Установлено, что «Камикадзе» перешел в аварийный режим из-за скачка напряжения. Посетители оказались заблокированы в зависших пассажирских модулях. Сотрудники парка опустили их вручную, и никто не пострадал.

В ходе проверки с участием специалистов управления Гостехнадзора областного Минсельхоза выявлены нарушения технического регламента при эксплуатации аттракциона. По результатам проверки прокурором директору эксплуатирующего аттракционы ООО «Сервиском» внесено представление и возбуждено административное дело. Ему грозит штраф.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в прокуратуре Правобережного района Магнитогорска.