В Магнитогорске люди застряли вниз головой на аттракционе

Следователи и прокурор проводят проверку

В Магнитогорске в парке развлечений «Центральная городская ярмарка» кабину одного из аттракционов заклинило в тот момент, когда она поднялась высоко над землей и перевернулась. Посетителям пришлось висеть вниз головой около 20 минут. Следователи и прокуроры Магнитогорска проводят проверку, сообщили в пресс-службах следственного управления СК России по Челябинской области и региональной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 9 мая. На помощь посетителям аттракциона пришел техник парка: 20 минут спустя он запустил его. Деньги за билет посетителям вернули.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“). По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— уточнили в следственном управлении.

Прокуратура проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности в парке. По результатам проверки также будут приняты меры.