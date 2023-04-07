В Магнитогорске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил 11-летнего ребенка. Мужчина сядет в тюрьму на шесть лет и выплатит компенсацию в виде двух миллионов рублей (часть 4 статьи 264 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.
Напомним, 21 августа прошлого года на улице Полевой 49-летний водитель Kia Sportage насмерть сбил ребенка. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Школьница переходила дорогу в не установленном для перехода месте. Девочка скончалась в машине скорой помощи. Ранее мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако мама погибшей школьницы была с этим не согласна.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в сумме 2 млн рублей.
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