В Магнитогорске суд вынес приговор пьяному водителю, который сбил насмерть 11-летнюю девочку

Мужчина получил 6 лет колонии и должен выплатить 2 млн рублей за моральный вред

В Магнитогорске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил 11-летнего ребенка. Мужчина сядет в тюрьму на шесть лет и выплатит компенсацию в виде двух миллионов рублей (часть 4 статьи 264 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.Напомним, 21 августа прошлого года на улице Полевой 49-летний водитель Kia Sportage насмерть сбил ребенка. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Школьница переходила дорогу в не установленном для перехода месте. Девочка скончалась в машине скорой помощи. Ранее мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако мама погибшей школьницы была с этим не согласна.Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в сумме 2 млн рублей.Добавим, что в Чебаркуле 27-летний водитель «Газели» сбил 3-летнего мальчика на пешеходном переходе. Мальчик ехал на самокате со своей 28-летней мамой.