В Чебаркуле водитель «Газели» сбил 3‑летнего мальчика на самокате

Ребенка госпитализировали с травмой головы

Рядом с домом № 16 по улице 9 Мая в Чебаркуле 27-летний водитель «Газели» сбил 3-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик пересекал проезжую часть на самокате в сопровождении 28-летней матери. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в полиции Чебаркуля.

Ребенок получил ссадины и травму головы. Пострадавшего увезли в больницу.

«По словам водителя „Газели“, он не заметил пешехода справа, так как отвлекся на других людей, пересекавших проезжую часть с другой стороны на роликах и объехавших его слева, а не по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП уехал, однако был остановлен очевидцами на улице Октябрьской», — рассказали в полиции.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок до 1,5 года или арест до 15 суток.