В Магнитогорске сотрудники банка помешали мошенникам украсть у пенсионерки полмиллиона рублей

Деньги женщина намеревалась взять в кредит

В Магнитогорске мошенники убедили местную жительницу перевести деньги на якобы безопасный счет, а также взять кредит на сумму почти 500 тысяч рублей. Однако сотрудники банка не позволили женщине лишиться денег, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Магнитогорску.

Неизвестные позвонили 61-летней женщине и сообщили, что с ее карты может произойти списание денег, поэтому их необходимо перевести на безопасный счет, а новую карту пенсионерка получит уже на следующий день. Растерянная жительница Магнитогорска сразу же перевела на указанные реквизиты 32 тысячи рублей.

Однако мошенники на этом не остановились. На следующий день они снова позвонили женщине и сообщили, что необходимо взять кредит на сумму более 490 тысяч рублей.

«В отделении банка сотрудники заблокировали приложение и объяснили пострадавшей, что с ней разговаривали мошенники»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.

Другая жительница Магнитогорска перевела мошенникам почти миллион рублей. Неизвестные пообещали ей компенсацию за неэффективные БАДы, однако на протяжении нескольких дней просили перевести средства на якобы погашение комиссии и на оплату денежных переводов.