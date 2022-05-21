В Магнитогорске женщина перевела мошенникам миллион рублей ради компенсации за БАДы

Потерпевшая переводила деньги неизвестным на протяжении нескольких дней

В Магнитогорске Челябинской области 55-летняя женщина перевела мошенникам почти миллион рублей в надежде получить компенсацию за якобы неэффективные БАДы. Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили 21 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обратившаяся с заявлением женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты, которые оказались неэффективными. По словам потерпевший, недавно она действительно покупала лекарства, поэтому никаких подозрений у нее не возникло. На протяжении нескольких дней она переводила неизвестным различные суммы за якобы совершение операций по пересылке денег. В результате женщина лишилась 940 тысяч рублей, а взамен ничего не получила.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время оперативники проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские вновь напомнили гражданам о том, что не следует оплачивать сомнительные услуги или покупки в интернете, а также сообщать кому-либо данные своей банковской карты.