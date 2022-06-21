В Магнитогорске риелтор обманула покупателей квартир на 7 миллионов рублей

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились 10 человек

В Магнитогорске ранее судимая мошенница-риелтор обманула десять горожан в возрасте от 30 до 60 лет на сумму более семи миллионов рублей. Женщина задержана, сообщили 21 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что 47-летняя жительница Магнитогорска, работая риелтором, через своих знакомых искала клиентов, которые являются собственниками квартир, находятся в тяжелом материальном положении и имеют долги. Она встречалась с ними и убеждала их в том, что из-за больших долгов по коммунальным платежам им отключат электричество, воду и газ. Для того чтобы решить проблему, она предлагала им продать свое жилье и приобрести квартиру чуть меньше, но с ремонтом и без долгов.

«Покупатели соглашались приобрести квартиру. Для этого они оформляли на риелтора доверенность на право продажи принадлежащей жилплощади, а также заранее подписывали расписку о получении денег от сделки, при этом фактически их не получая»,— отметили в ведомстве.

Кроме того, полицейские выявили факт легализации денег риелтором, которая для придания правомерного вида владения деньгами совершила сделку купли-продажи комнаты на сумму 470 тысяч рублей.

На данный момент расследуются десять уголовных дел, возбужденных по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Общий ущерб составил более семи миллионов рублей. Сотрудники полиции также выясняют, причастна ли женщина к другим аналогичным преступлениям.

Ранее по подозрению в обмане 10 человек на сумму более пяти миллионов рублей задержали 36-летнюю директора риелторской фирмы.