Директор риэлторской фирмы обманула 10 человек на пять миллионов рублей в Челябинске

Женщина использовала различные схемы мошенничества с квартирами

В Тракторозаводском районе Челябинска 36-летняя директор риэлторской компании обманула десять человек на сумму около пяти миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемую, в ее отношении возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщили 18 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что руководитель риэлторской фирмы использовала различные схемы обманов. Например, одних клиентов заставляла оплачивать бронь квартир, другим предлагала свои услуги при оформлении ипотеки и убеждала внести первоначальный взнос. Кроме того, женщина продавала квартиры собственников без их ведома.

«Благодаря своей убедительности женщине удавалось длительное время скрывать противоправные деяния. Суммы причиненного ущерба варьировались от 70 тысяч до 1,8 миллиона рублей. В настоящее время сотрудникам органов внутренних дел известно о десяти случаях совершенного риэлтором мошенничества. В общей сложности потерпевшие отдали порядка пяти миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации»,— уточнили в ведомстве.

Три из десяти дел уже расследованы и переданы для рассмотрения в суд. Материалы еще по семи фактам мошенничества расследуются.