31 декабря южноуральцы подпалили несколько бань

Пожарные четыре раза выезжали тушить частные постройки граждан

Для героя фильма Эльдара Рязанова поход в баню закончился интересным знакомством. В реальной жизни такая традиция порой приводит к большой беде. Всего за несколько часов до Нового года южноуральцы подпалили четыре частных постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Около трех часов дня 31 декабря дежурные МЧС получили сигнал о горящей бане в селе Миасское, что находится в Красноармейском районе. Одиннадцать человек потушили постройку менее чем за час.

В половине четвертого дня загорелась баня в Челябинске. На вызов ездили восемь пожарных. И эту баню потушили за час.

В пять часов вечера пожарных вызвали в сады «Малиновка» — и здесь горела частная баня. Но владельцы постройки смогли потушить огонь до приезда пожарных.

В шестом часу загорелась помывочная в поселке Солнечный Сосновского района. Баню тушили четыре пожарных, и тоже справились примерно за час.

О пострадавших на этих пожарах пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области не сообщает.

В целом же новогодняя ночь прошла без ЧС — спокойно.