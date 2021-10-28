В Магнитогорске по суд отправится мужчина, напавший с ножом на жену

Конфликт произошел на глазах малолетних дочерей

В Челябинской области житель Магнитогорска ждет суда за покушение на убийство с особой жестокостью. В марте 2021 года в ходе ссоры он напал с ножом на свою жену и нанес ей множественные раны. Конфликт произошел на глазах их малолетних дочерей. Женщину удалось спасти, а на мужчину возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.

«По версии следствия, в марте текущего года в ходе бытового конфликта в квартире одного из домов города Магнитогорска обвиняемый нанес множественные ножевые ранения супруге. Очевидцами преступления стали 8 и 11-летняя дочери. Благодаря помощи соседей и оперативной медицинской помощи жизнь женщины удалось спасти», — рассказывают в пресс-службе СК по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Трагедией завершился конфликт между супругами Алексеевыми в июле прошлого года. По дороге из Башкирии в Сатку в ходе ссоры супруг 32-летнийАлександр Алексеев убил свою жену канцелярским ножом на глазах у малолетних дочерей. Челябинский областной суд пришел к выводу, что 32-летний Александр Алексеев, жестоко убивший жену на глазах маленьких дочерей, болен. От уголовной ответственности его освободили и постановили отправить в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением. С этим постановлением не согласны родные погибшей.