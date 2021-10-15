«Он спланировал все заранее»: родственники убитой в Челябинской области женщины считают, что Александр Алексеев вменяем

Сегодня суд огласил постановление о принудительном лечении виновного

Челябинский областной суд пришел к выводу, что 32-летний Александр Алексеев, жестоко убивший жену на глазах маленьких дочерей, болен. От уголовной ответственности его освободили и постановили отправить в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Когда судья зачитывал обстоятельства гибели молодой женщины, в жилах стыла кровь. Алексеев не просто зарезал свою жену — он жестоко добивал ее канцелярским ножом и продолжал наносить удары даже после того, как женщина скончалась. Свидетелями кровавой расправы стали маленькие дочки супругов — Ева и Катя. Они плакали, кричали и просили отца прекратить.

«Суд пришел к выводу, что Алексеев убил жену с особой жестокостью в присутствии детей, причинив им моральные страдания. Алексеев страдает параноидной шизофренией, совершал преступление в состоянии невменяемости. Суд приходит к выводу, что Алексеев нуждается в интенсивном наблюдении и лечении в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», — огласил постановление судья.

Для близких Оксаны такое решение не стало сюрпризом, поскольку на нем настаивала и сторона обвинения. Однако мать женщины намерена оспорить постановление.

«Мы будем обжаловать решение. Мое мнение, что он сыграл хорошо. Он спланировал все заранее, спровоцировал ссору. Она собиралась уходить от него, говорила об этом, хоть до последнего пыталась сохранить семью, чтобы дети не росли без папы. Теперь они остались и без мамы. Александр знал это. Они хорошо жили сначала, потом Оксана стала рассказывать об агрессии мужа. Он извинялся перед ней постоянно. Никаких расстройств я за ним не замечала. Адекватно он вел себя всегда. Младшая внучка постоянно спрашивает, когда придет мама. Старшая уже понимает, что никогда. Папу не боятся, рассказывают о нем постоянно, о том, куда возил, какие подарки дарил. Девочки думают, что папа в тюрьме. А я хочу для него реального наказания. Пожизненного», — со слезами на глазах рассказала женщина.



Брат погибшей Анатолий Власов помнит Алексеева как вменяемого, нормального человека.

«Я же знал его хорошо. Он был нормальным. И вдруг шизофрения. Непонятно: одни специалисты говорят, что он болен, другие — что здоров. Недоволен я постановлением. Человек, который убил другого человека, должен сидеть в тюрьме. Они ругались, всякое бывает. Мне она никогда не жаловалась на его поведение», — рассказал родной брат Оксаны.





Сам Алексеев во время оглашения постановления то бледнел, то багровел, то и дело бросал взгляд на записи адвоката. И в целом производил впечатление человека, вполне осознающего происходящее, однако немного заторможенного и медлительного. Вероятно, это последствия терапии. Он лишь ответил судье, что постановление ему понятно. От комментариев СМИ Алексеев отказался. Впрочем, как и от дачи показаний. Ни на одном заседании он не рассказал ничего о своем поступке. Только на последнем слушании произнес последнее слово, извинившись перед родителями Оксаны.

















«Уголовное дело изначально поступило в Челябинский областной суд с постановлением о применении в отношении Алексеева принудительного лечения. Он нуждается в интенсивном наблюдении врачей. Сроки не устанавливаются. Он будет отправлен в специализированный стационар. В дальнейшем все будет зависеть от его состояния. На моей практике быстрого излечения не было», — сообщил старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры области Владимир Кислицын.



Как ранее писал наш сайт, обвиняемый по дороге из Башкирии в Сатку 29 июля прошлого года поссорился с женой и нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на глазах у двоих своих детей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Он признан страдающим психическим расстройством как в период совершения деяния, так и в настоящее время.

Однако неожиданным поворотом этого дела стала независимая экспертиза, согласно которой Алексеев вменяем. Он вполне осознавал, по мнению психиатра, что совершает преступное деяние, и на первом допросе он ясно сказал, что убил жену из ревности. В машине он спросил у Оксаны, изменяла ли она ему. Женщина ответила: «Да». После этого супруг схватился за нож. Вся предыдущая жизнь обвиняемого говорит о том, что он склонен к агрессии, однако четко понимает последовательность действий и обдумывает их. Прокурор, адвокат подсудимого, его сестра и мать просили не принимать во внимание заключение эксперта, не изучать его и не приобщать к материалам уголовного дела. Однако суд, учитывая принцип состязательности в процессе, заключение экспертизы принял к рассмотрению.

Прокурор и адвокат подсудимого настаивали на принудительном лечении Алексеева, юрист со стороны защиты полагал, что мужчина должен понести уголовную ответственность.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о показаниях свидетелей этой трагедии и подробностях жестокого убийства.





