В Магнитогорске осудили мужчину, выбросившего кота с четвертого этажа

Животное подобрала прохожая и отвезла в ветклинику

Мировой судья судебного участка № 5 Правобережного района Магнитогорска вынес приговор 55-летнему местному жителю. Его признали виновным в жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в августе прошлого года обвиняемый разозлился на кота во время уборки квартиры — животное испачкало постельное белье. Мужчина поймал кота и бросил его в застекленное окно балкона. Животное упало с четвертого этажа. Переломанного кота подобрала прохожая, питомца выходили в ветеринарной клинике.

«Приговором суда с учетом смягчающих вину обстоятельств виновному назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ», — сообщили в региональной прокуратуре.