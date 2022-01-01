В Магнитогорске нашли пропавшего в новогоднюю ночь девятилетнего мальчика

Ничего плохого с ним не случилось

В Магнитогорске нашли девятилетнего школьника, который пропал в четыре часа утра 1 января на территории поселка Нежный. Об этом Первому областному информагентству сообщили в поисковом отряде «Альфа-спас».

Мальчик с родителями шел по улице из гостей, но в какой-то момент потерялся из виду. Сначала родители начали искать сына самостоятельно, а потом обратились в полицию и к волонтерам.

Мальчика нашли только в двенадцатом часу дня. Информацию подтвердили в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

«Информация о пропаже ребенка поступила в Отдел полиции „Правобережный“ УМВД России по Магнитогорску от его родителей. На розыск незамедлительно был ориентирован личный состав органов внутренних дел, сотрудники Росгвардии, МЧС, представители волонтерских движений. С целью наибольшего охвата информация с приметами и фотографией мальчика размещалась в социальных сетях. В результате оперативно принятых мер и благодаря совместной слаженной работе органов полиции, коллег из иных силовых структур и волонтеров мальчик был разыскан. Полицейские выражают благодарность всем откликнувшимся неравнодушным гражданам», — замечают в пресс-службе.

Что минувшей ночью случилось с ребенком, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».