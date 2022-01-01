Стало известно, где провел новогоднюю ночь пропавший мальчик из Магнитогорска

Родители, полиция и волонтеры искали ребенка более семи часов

Девятилетний мальчик, пропавший на территории поселка Нежный в Магнитогорске, провел новогоднюю ночь в заброшенном здании. Об этом Первому областному информагентству рассказал собственный источник в Магнитогорске.

Напомним, около четырех часов утра в ночь на 1 января школьник и его родители вышли на улицу в поселке Нежный. В какой-то момент ребенок пропал из виду и потерялся. Найти сына родители не смогли и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Чтобы поиски шли более оперативно, фотографию мальчика разместили в социальных сетях. И наутро в пабликах появились самые невероятные версии пропажи ребенка. В том числе горожане писали, что мальчика увезли на какой-то машине.

Поиски длились почти семь часов. А в начале двенадцатого часа дня ребенок сам вышел к людям на Усадебной улице в том же поселке. По данным нашей редакции, его заметил проезжавший по улице волонтер на машине.

«Проверять события минувшей ночи будет следственная группа. Но, на первый взгляд, поводов для тревоги за мальчика нет. По словам мальчика, потерявшись, он набрел на какое-то заброшенное здание и остался там ночевать. Проснулся уже в двенадцатом часу дня и вышел на улицу. Там его подобрал волонтер», — рассказал наш источник.

Известно также, что мальчика осмотрели медики — обморожений или каких-либо повреждений на его теле нет. Ребенок был одет в валенки, варежки, а новогодняя ночь в Магнитогорске выдалась довольно теплой.