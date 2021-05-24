В Магнитогорске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 14 человек

На месте работали три автоцистерны





В квартире жилого дома на улице Ворошилова, 35к1 в Магнитогорске вспыхнул пожар. На место происшествия выезжали три автоцистерны и 11 человек личного состава МЧС. Об этом сегодня, 24 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул в 03:08 в субботу. Через семь минут к дому приехали пожарные и начали тушить огонь в квартире на девятом этаже.

«В ходе ликвидации пожара сотрудниками МЧС спасены шесть человек, чьи жизнь и здоровье были в опасности, а также эвакуированы на улицу еще 14 человек», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Огонь ликвидирован в 03:34. В квартире полностью уничтожены оконный блок и личные вещи хозяев на площади 3 кв. м. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.