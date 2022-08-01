В Верхнеуральском районе полуторагодовалая девочка погибла, выпав из окна

Мать ребенка попала под уголовную статью

В Межозерном (Верхнеуральский район) полуторагодовалая девочка осталась без присмотра, выпала из окна пятого этажа и погибла, сообщили сегодня, 1 августа, в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась на прошлой неделе. Малышка взобралась на стул возле открытого настежь окна и навалилась на москитную сетку.

«В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, в Снежинске шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа. От полученных травм он скончался.

В Металлургическом районе Челябинска 16-летняя девушка, гулявшая во дворе, поймала выпавшую из окна двухлетнюю девочку. Известно, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней с третьего этажа.