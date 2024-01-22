В Магнитогорске 8‑месячный малыш застрял в пластмассовой игрушке

Маме пришлось обратиться к спасателям

В Магнитогорске восьмимесячный мальчик играл с гантелькой из пластмассы и застрял указательным пальцем в одном из отверстий игрушки. Освободить малыша без помощи спасателей маме не удалось, сообщают в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«От испуга мальчик заплакал и не мог успокоиться. Вслед за младенцем переволновались и расплакались старшая сестричка и мама малыша, ведь снять погремушку с ручки не получалось даже после того, как ее щедро смазали маслом», — рассказывают в пресс-службе.

Отца ребенка на момент происшествия дома не было, и мать решила вызвать спасателей. Они разрезали игрушку и сняли ее с пальца мальчика, не травмировав кожу.

Между тем в Миассе спасатели всю ночь искали пропавшего мальчика.