Всю ночь искали пропавшего 10‑летнего школьника в Миассе

Ребенка нашли спящим в тамбуре многоэтажки

В Миассе Челябинской области полицейские и спасатели всю ночь искали пропавшего 10‑летнего мальчика. В результате ребенка обнаружили в четыре часа утра в тамбуре одного из многоэтажных домов, сообщили 22 января в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В пятницу мальчика ждали из школы. Время шло, но от ребенка никаких вестей не было. Тогда поиски начал его старший брат: он обзвонил всех одноклассников школьника, которые сообщили, что после уроков они погуляли и разошлись по домам. Однако брат встревоженного подростка домой не пришел. Тогда родители подключили к поискам полицейских и спасателей. В ходе обследования района был найден лишь рюкзак и телефон мальчика.

«С 10 часов вечера были развернуты масштабные поиски пропавшего. Вариант с возможным выходом мальчика в лес проверяли спасатели. После того, как следов и возможности пробраться через высокий снежный покров спасателями не было обнаружено, поиск был продолжен в городской черте. К счастью, около 4 часов утра спасателям удалось обнаружить беглеца — малыш смог забраться за оградительную решетку чердака в одном из подъездов жилого 10‑этажного дома и спал в тамбуре на полу, подстелив картон»,— рассказали в ведомстве.

С ребенком все в порядке, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Причины, по которым школьник не пожелал возвращаться домой, выясняются.