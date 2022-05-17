В Ленинском районе Челябинска из‑за сообщения о минировании эвакуировали школу

На месте работали кинологи

Сегодня, 17 мая, учеников и персонал школы № 75 в Ленинском районе Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании, рассказали Первому областному информагентству очевидцы.

«Дети около часа простояли на улице. На месте работали сотрудники Росгвардии и кинологи. В школе резко посередине урока прозвенел звонок — вывели на улицу», — сообщила мама учащейся.

Сейчас оцепление снято, силовики не нашли подозрительных предметов.

На прошлой неделе студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета покинули вуз из-за сообщения о минировании.

Как ранее сообщал наш сайт, в январе в Челябинске неоднократно подвергались атакам лжеминеров городские школы.

Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.