Сегодня, 17 мая, учеников и персонал школы № 75 в Ленинском районе Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании, рассказали Первому областному информагентству очевидцы.
«Дети около часа простояли на улице. На месте работали сотрудники Росгвардии и кинологи. В школе резко посередине урока прозвенел звонок — вывели на улицу», — сообщила мама учащейся.
Сейчас оцепление снято, силовики не нашли подозрительных предметов.
На прошлой неделе студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета покинули вуз из-за сообщения о минировании.
Как ранее сообщал наш сайт, в январе в Челябинске неоднократно подвергались атакам лжеминеров городские школы.
Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.