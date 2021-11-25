В Кыштыме строитель упал с семиметровой высоты

Спасатели эвакуировали мужчину и передали врачам

В Кыштыме в четверг, 25 ноября, на одном из промышленных предприятий в подвал с недостроенной лестницы упал 35-летний строитель. ЧП произошло во время проведения строительных работ, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

При падении мужчина получил серьезные травмы рук и ног. Спасатели спустились вниз, оказали ему первую помощь и передали медикам.

«Мужчина все время находился в сознании, однако серьезность травм требовала особенно тщательной фиксации и подготовки к транспортировке. Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите, позволяющем производить эвакуацию пострадавших в самых сложных ситуациях», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Пострадавшего подняли наверх с помощью крана, после чего доставили в Кыштымскую городскую больницу.