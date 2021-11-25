Сотрудники ЧТЗ пожаловались Алексею Текслеру на условия труда и руководство

Работникам не выдают спецодежду и средства индивидуальной защиты

Сотрудники Челябинского тракторного завода обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой о помощи. Рабочие жалуются на условия труда, критикуют работу руководства и просят принять меры по решению сложившихся на предприятии проблем.

По данным пресс-службы Федерации профсоюзов Челябинской области, на предприятии падает объем производства, увольняются квалифицированные специалисты, а работающих сотрудников не в полной мере обеспечивают спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

«С 2019 года финансирование закупок спецодежды составляет не более 40% от установленной нормы. Подобной ситуации не было за всю новейшую историю завода, что красноречиво говорит об отношении сегодняшнего руководства ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ к вопросам обеспечения безопасного труда работников. Особенно тяжелое положение сложилось с обеспечением рабочей обувью и СИЗ сварщиков», — говорится в обращении.

Профсоюзный комитет, со своей стороны, не раз обращался к руководству завода с призывом соблюдать трудовое законодательство по охране труда и соблюдению условий коллективного договора. Летом на предприятии специальная комиссия расследовала причины сложившейся ситуации, но результаты проверки не повлияли на решение проблемы. Администрация ЧТЗ ссылается на отсутствие средств, а также на то, что финансирование на спецодежду заводчан задерживают специалисты головной корпорации.

Также не повлияло на проблему согласование администрацией и профкомом помесячного графика приобретения и выдачи средств индивидуальной защиты в первой половине 2021 года. По словам работников, руководство давало заведомо невыполнимые обещания, чтобы на время снять напряжение в коллективе.

На прошлой неделе руководство ЧТЗ заявило о сокращении 163 сотрудников в январе — феврале 2022 года. Всего на ЧТЗ работает 4,5 тыс. человек. По словам пресс-службы ЧТЗ, сократить планируют обслуживающий персонал, в основном уборщиков. Также на предприятии заявили о росте производства, проведении работ по увеличению объемов выпуска продукции, в связи с чем постоянно растет число высококвалифицированных кадров рабочих профессий.