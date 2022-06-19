В квартире пятиэтажки в Копейске произошел пожар

Для того, чтобы попасть внутрь, спасатели использовали автолестницу

Вечером 18 июня в Копейске в пятиэтажном доме произошел пожар в одной из квартир. Спасатели эвакуировали на свежий воздух четырех человек, включая ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже в доме № 13 по проспекту Славы в 19:44. Уже через несколько минут на место прибыли спасатели Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Спустя девять минут они локализовали возгорание, еще через минуту — ликвидировали пожар.

«По маршевым лестницам в сопровождении пожарных на свежий воздух было выведено трое взрослых и один ребенок. Пострадавших нет. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации электрооборудования»,— уточнили в ведомстве.

На месте работали три автоцистерны и одна автолестница. Все обстоятельства пожара устанавливаются, проводится проверка.

Накануне в Сосновском районе пожар произошел на птицефабрике «Равис». Огонь распространился на площади 2300 квадратных метров. Пожар тушили 54 человека и 15 спецавтомобилей, пострадавших нет.