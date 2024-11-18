В Кременкуле сгорел магазин из‑за кассового аппарата

Пострадавших нет

В селе Кременкуль под Челябинском загорелся магазин на первом этаже двухэтажного здания. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, все произошло на улице Ленина.

Пожарным пришлось выезжать на ЧП ночью. По прибытии они обнаружили сильное задымление в помещении магазина. Огнеборцы потушили пожар на площади 10 «квадратов».

Пострадавших нет. По предварительным данным, загорелся кассовый аппарат после короткого замыкания.

Напомним, накануне из-за крупного пожара пострадал магазин на Комсомольском проспекте в Челябинске.