Крупный пожар ликвидировали в жилом доме на северо-западе Челябинска

Пострадавших нет

Вечером 17 ноября в Челябинске в доме № 105 по Комсомольскому проспекту произошел крупный пожар. Пламя охватило два балкона и входную группу магазина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, сначала загорелся балкон квартиры, расположенной на первом этаже. Затем пламя перекинулось на входную группу магазина и балкон квартиры на втором этаже.

«Из горящей квартиры эвакуировали двух женщин с помощью спасательных комплектов. Открытое горение ликвидировано на площади 30 „квадратов“»,— уточнили в ведомстве.

Причину ЧП выясняют сотрудники отделения дознания.