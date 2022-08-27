В Копейске в частном секторе нашли тело 14-летнего подростка

При мальчике была предсмертная записка

В Копейске на территории частного дома в огороде обнаружили тело 14-летнего мальчика. Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Копейск» в социальной сети «ВКонтакте», при подростке была предсмертная записка.

«Школьник только перешел в восьмой класс одной из школ города. По предварительным данным, покончил с собой, при нем нашли предсмертную записку»,— говорится в посте.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» подтвердили факт произошедшего.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону по информационному взаимодействию со СМИ полковник юстиции Владимир Шишков.

Ранее на водохранилище в Увельском районе нашли тело 46-летнего мужчины. Известно, что его искали на протяжении недели.