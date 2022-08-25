Спасатели нашли на водохранилище в Увельском районе тело 46-летнего мужчины. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. Поиск рыбака начали еще 18 августа после сообщения очевидца.
«Дежурные смены на протяжении нескольких дней обследовали берег пешим ходом, участки акватории, прилегающие к месту, указанному очевидцем, а также значительные площади Южноуральского водохранилища с применением водолазных станций», — рассказали в областной ПСС.
Тело мужчины заметили на воде, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.
Как ранее сообщал наш сайт, спасатели Локомотивного отряда нашли тело 43-летнего мужчины на реке Тогузак в Варненском районе.
В реке Увельке нашли тело 21-летнего мужчины.