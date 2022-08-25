На водохранилище в Челябинской области нашли тело рыбака

Мужчину искали неделю

Спасатели нашли на водохранилище в Увельском районе тело 46-летнего мужчины. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. Поиск рыбака начали еще 18 августа после сообщения очевидца.

«Дежурные смены на протяжении нескольких дней обследовали берег пешим ходом, участки акватории, прилегающие к месту, указанному очевидцем, а также значительные площади Южноуральского водохранилища с применением водолазных станций», — рассказали в областной ПСС.

Тело мужчины заметили на воде, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, спасатели Локомотивного отряда нашли тело 43-летнего мужчины на реке Тогузак в Варненском районе.

В реке Увельке нашли тело 21-летнего мужчины.