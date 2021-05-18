В Копейске утонул 13-летний мальчик

Трагедия произошла на одном из карьеров городского округа

Жаркие дни в Челябинской области обернулась трагедией для семьи из Копейского городского округа. 13-летний мальчик утонул сегодня, 18 мая, на одном из карьеров.

«В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели Мобильного отряда областной ПСС, сотрудники полиции, пожарной охраны, Гражданской защиты. Уважаемые южноуральцы, будьте предельно внимательны и осторожны вовремя купания на водоёмах! Соблюдайте сами и разъясняйте детям основные правила безопасного поведения на воде», — разъясняют представители поисково-спасательной службы.

Это не первая трагедия на воде в Копейском округе. Напомним, в апреле в одном из карьеров утонул 12-летний мальчик. Тогда следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту гибели ребенка.