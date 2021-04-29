Копейский мальчик утонул в карьере бывшей шахты Октябрьская

С родителями и родственниками работают психологи

Стали известны факты трагедии, которая в четверг, 27 апреля, произошла в Копейске. В карьере бывшей шахты Октябрьскаяутонул 12-летний мальчик.

Он находился на водоеме без взрослых с младшим другом. Когда решивший искупаться подросток начал тонуть, его друг забил тревогу и побежал за помощью. Извлек ребенка из воды мужчина, который в момент трагедии находился на своем участке в садоводческого товарищества «Юбилейный».

Через 5 минут после звонка на номер «112» приехали медики, которые в течение часа пытались спасти мальчика, но реанимационные мероприятия не принесли успеха.

«На место происшествия выдвинулись подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты Мобильного отряда областной службы спасения, полиции, скорой медицинской помощи. С родителями и родственниками организована работа психолога Главного управления МЧС России по Челябинской области», — сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Напомним, в Копейске два года назад раннее купание детей уже привело к трагедии. На карьере около поселка Бажово 13-летний Дмитрий Новоселов погиб, спасая из воды двоих детей. Грунт под ними провалился. Он вытолкнул ребят на берег. Но сам выбраться не смог. Тело нашли через трое суток спасатели. Мальчик занимался в военно-спортивном клубе.

Дмитрия Новоселова наградили медалью посмертно. Сегодня стало известно, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению проработать вопрос установки мемориала подростку.