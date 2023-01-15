В Копейске ребенок разбил голову, катаясь на горке в ледовом городке

Сразу после случившегося горку закрыли на ремонт

В субботу, 14 января, в Копейске ребенок, катаясь на горке, расположенной в центре города, разбил голову о бордюр. Сразу после инцидента горку закрыли на ремонт. В пресс-службе администрации города попросили посетителей ледового городка соблюдать правила при катании с горок.

«Сегодня пошли с ребенком на горку в центр Копейска. Прокатившись с горки, ребенок разбил голову о бордюр! Есть следы крови, значит, мы не первые, кто пострадал»,— написала анонимный пользователь в паблике «Типичный Копейск» в социальной сети «ВКонтакте».

Также мама ребенка прикрепила фото поврежденного бордюра горки и шапки ребенка со следами крови.

В пресс-службе управления благоустройства Копейска сообщили, что на горке, расположенной в ледовом городке на площади Трудовой Славы, было сломан борт. Горку на время закрыли для восстановления поврежденной конструкции, и уже к вечеру субботы дети снова могли кататься.

«Управлением получено сообщение об использовании на скате санок. Для безопасности детей просим при катании использовать ледянки и ватрушки, а не лыжи, сани и снегокаты»,— добавили в ведомстве.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что зимние горки приравняли к аттракционам, и теперь они должны иметь регистрационные знаки. Однако новые правила касаются не всех горок. Подробнее — в нашем материале.