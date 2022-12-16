В Челябинской области зимние горки приравняют к аттракционам

Ледяным спускам присвоят регистрационные знаки

Одно из главных зимних детских развлечений — ледяные горки. Часть таких объектов подлежит сертификации и регистрации в Гостехнадзоре, так как они попадают под правила для аттракционов. Какие горки будут регистрировать, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Не будут регистрироваться снежные и ледяные горки во дворах, детских садах и школах, так как они являются частью детских площадок. Также не регистрируются лабиринты и ледяные воронки.

На горки, установленные на площадях и в парках, предназначенные как для детей, так и для взрослых, распространяется уже другой техрегламент «О безопасности аттракционов». Такие сооружения должны быть сертифицированы и зарегистрированы в управлении Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области.

«В зависимости от высоты горки установлена степень потенциального биомеханического риска (RB) — вероятность причинения вреда здоровью человека в результате биомеханического воздействия элементов аттракциона», — рассказал начальник отдела по регистрации аттракционов управления Гостехнадзора Сергей Кузнецов.

Если высота горки от 40 сантиметров до двух метров, то биомеханический риск низкий, при высоте больше двух метров и до восьми метров — риск средний, если высота горки больше восьми метров, риск высокий.

Сертификацию нужно провести для горки с высокой степенью биомеханического риска, для остальных горок достаточно подтверждения соответствия требованиям безопасности.

Сертификацию и государственную регистрацию любого аттракциона необходимо провести до начала эксплуатации.