В Копейске нашли парня, преследовавшего 10-летнюю девочку

Парня поместили в психиатрическую лечебницу

В Копейске задержали 15-летнего юношу, который преследовал 10-летнюю девочку, разделся перед ней в подъезде и предлагал деньги. Об этом сегодня, 24 января, Первому областному информагентству сообщила мама девочки Елена Соколова.

Информация об установлении личности парня нам подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Личность юноши установили копейские оперативные сотрудники уголовгого розыска. Парень психически неуравновешан. Родители решили разместить его в лечебницу», — рассказала собеседник.

Молодому человеку 15 лет. Напомним, 19 января 2022 года жительница Копейска разместила в соцсети информацию о том, что ее 10-летнюю дочь до самого подъезда одного из домов по проспекту Славы преследовал молодой человек.