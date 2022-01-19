В Копейске молодой человек преследовал 10‑летнюю девочку

В подъезде, по словам матери ребенка, парень начал раздеваться

Сегодня, 19 января, жительница Копейска разместила в соцсети информацию о том, что ее 10-летнюю дочь до самого подъезда одного из домов по проспекту Славы преследовал молодой человек. Елена Соколова рассказала Первому областному информагентству, как все произошло.

«Моя 10-летняя дочь возвращалась домой из школы. До подъезда ее преследовал парень в красной куртке. Он зашел за ней в подъезд, начал раздеваться и предлагать деньги. Я успела выйти из квартиры и встретить ее, он убежал. Дочка плакала, она до сих пор очень напугана», — рассказала женщина.

Елена Соколова намерена написать заявление в полицию. Предполагаемого преступника зафиксировали камеры наблюдения, установленные на домофоне.

Накануне стало известно о принятии депутатами Госдумы законопроекта о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Теперь насильники, совершившие преступление в отношении детей дважды, не смогут сделать этого в третий раз. Но как быть с теми, первыми? И какие чувства должны одолевать родителя, над чьим ребенком жестоко надругались и заставили взрослеть в моральных и физических страданиях? Корреспондент ИА «Первое областное» рассуждает о том, что ужесточение мер не остановит преступников, а лишь заставит их быть более осторожными.