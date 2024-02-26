В Каслях мужчина погиб на пожаре из‑за непотушенной сигареты

Специалисты МЧС напоминают об установке пожарных извещателей

В частном доме по улице Красного Фронта в Каслях из-за непотушенной сигареты вспыхнул пожар, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Во время тушения в доме обнаружили 45‑летнего мужчину без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев соблюдать элементарные правила безопасности при использовании печей:

не оставлять топящуюся печь без присмотра;

иметь притопочный лист из негорючего материала, который не позволит углям выпасть из топки;

следить за исправностью печи.

Кроме того, в домах и квартирах необходимо установить автономный пожарный извещатель, который в случае ЧП сможет разбудить даже крепко спящего человека, а значит, спасти его от гибели на пожаре.

В ночь на 24 февраля к пожару в частном доме в Карталинском районе также привело нарушение правил при использовании печи. В результате там погибли две женщины — мать и дочь.

