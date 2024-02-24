Две женщины погибли в ночном пожаре в поселке в Челябинской области

Причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печи

Ночью 24 февраля в поселке Варшавка Карталинского района загорелся частный жилой дом. Огонь быстро объял строение. В результате ЧП погибли две женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило от очевидцев. Уже спустя пять минут спасатели прибыли на место и приступили к ликвидации горения. Во время тушения они обнаружили тела двух женщин — хозяйки дома и ее дочери.

По предварительным данным, причиной ЧП стал перекал печи. По факту происшествия проводится проверка.