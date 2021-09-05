В Карталах в результате аварии погиб 13-летний велосипедист

Подросток нарушил Правила дорожного движения

Накануне вечером, 4 сентября, в Карталах 16-летний мотоциклист наехал на 13-летнего велосипедиста. Последний от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«По предварительным данным, 4 сентября в 20:25 у одного из домов по улице Менделеева водитель мотоцикла „Ямаха“, 2005 года рождения, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на велосипедиста, 2008 года рождения, который от полученных травм скончался на месте»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщают очевидцы, юный велосипедист пересекал дорогу в неположенном месте, не слезая с транспорта, что запрещено Правилами дорожного движения.

Напомним, накануне вечером в ДТП пострадал 9-летний пешеход. Ребенка госпитализировали с травмами.