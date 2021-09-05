В Коркино в ДТП разбился водитель иномарки

В аварии пострадал 9-летний ребенок-пешеход

Накануне вечером, 4 сентября, в Коркино водитель иномарки устроил ДТП, в результате которого наехал на ребенка и повредил несколько автомобилей. Сам виновник аварии скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП произошло в 17:06 около дома № 1а на улице Цвиллинга. 69-летний водитель автомобиля «Киа» при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и врезался сначала в металлическое ограждение, а затем в стоящую неподалеку машину «Лада». От удара «Киа» вылетела на тротуар и сбила 9-летнего пешехода, а автомобиль «Лада» врезался в стоящую рядом иномарку.

«В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован. Виновник аварии скончался на месте происшествия. На место ДТП выезжали оперативные службы для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий ДТП»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.