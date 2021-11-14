В Карталах супруги перевели мошенникам 430 тысяч рублей

Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления

В Карталах мошенники ввели в заблуждение супругов и заставили их перевести около 430 тысяч рублей. Семья написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 14 ноября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

39-летнему карталинцу на сотовый телефон позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит. Чтобы аннулировать заявку, потерпевшему необходимо самому оформить займ и перевести деньги на якобы безопасный счет.

«Поверив мошеннице, потерпевший направился в банк, где оформил кредит на сумму 300 тысяч рублей, после чего перевел деньги через банкомат посредством платежной системы на продиктованные злоумышленницей номера. Перед этим, чтобы осуществить перевод, мужчине пришлось поехать в салон сотовой связи, в котором по указанию звонившей он купил сотовый телефон за 12 тысяч рублей и установил необходимое платежное приложение. Позже девушка порекомендовала карталинцу пресечь действия злоумышленников аналогичным способом в других банках. Но в остальных кредитных учреждениях мужчина получил отказ и не смог оформить денежные займы»,— рассказали в ведомстве.

Но на этом мошенники не остановились. Узнав, что мужчину все это время сопровождала супруга, «сотрудница банка» предложила женщине перевести на безопасные счета ее личные сбережения и средства с кредитной карты. Жительница Карталов также сделала все, что ей сказали. И только спустя некоторое время супруги поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ („Мошенничество“). Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное противоправное деяние»,— уточнили в ведомстве.

Несмотря на то, что правоохранители регулярно напоминают южноуральцам о мошенниках и способах обмана, они все равно переводят деньги неизвестным. Так, на прошлой неделе южноуральцы перевели мошенникам около пяти миллионов рублей, а в конце октября жители Челябинской области, доверившись незнакомцам, перевели девять миллионов рублей.