Южноуральцы перевели мошенникам почти девять миллионов рублей

С начала этой недели в отделы полиции поступило 16 заявлений от потерпевших

С начала этой недели жители Челябинской области перевели мошенникам почти девять миллионов рублей. Кто-то хотел заработать, покупая криптовалюту, а кто-то стал жертвой неизвестных, представившихся сотрудниками банков. Всего, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились 16 человек.

Наибольшую сумму мошенникам перевел житель Еткульского района. Он решил заработать путем купли-продажи финансовых активов в интернете. Зарегистрировавшись на портале, он регулярно пополнял свой баланс, а когда увидел, что сумма заметно увеличилась, решил вывести деньги. Однако у него ничего не вышло, а вскоре сайт исчез. В результате мужчина лишился трех миллионов рублей.

26-летний житель Магнитогорска поверил незнакомцу, который сообщил ему, что на его имя пытаются оформить кредит, и для того, чтобы предотвратить попытки, ему следует самостоятельно подать заявку. Молодой человек, испугавшись, взял в кредит почти миллион рублей и двенадцатью платежами перевел на указанные счета. То, что его обманули, потерпевший понял только тогда, когда ему начали звонить из других банков и рассказывать то же самое.

«Полицейские напоминают: не важно, кем представился телефонный собеседник, будь то сотрудник службы безопасности банка, работник социального фонда, менеджер брокерской компании или представитель правоохранительных органов. Если речь заходит о переводе денег с одних счетов на другие, убеждают оформить кредит, рассказывают о причитающихся компенсациях за приобретенный некачественный товар либо предлагают сказочную прибыль, знайте, вы имеете дело с мошенником. Не торопитесь соглашаться на заманчивые предложения, проконсультируйтесь предварительно со специалистами, поговорите с родственниками либо позвоните в банк, клиентом которого являетесь. Помните, сохранность ваших денег зависит от принятых вами решений»,— напомнили в ведомстве.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступлений.