В Карталах подключили к теплу все дома, оставшиеся без отопления из-за ЧП

12 из 106 многоквартирных домов оставались без теплоснабжения почти сутки из-за коммунальной аварии

Устранение коммунальной аварии в Карталах завершено, оставшиеся почти на сутки без отопления дома начали подключать к теплу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Карталинского муниципального района.

«По информации комиссии по чрезвычайной ситуации, работы по устранению последнего порыва подходят к завершению и начинается поэтапное подключение оставшихся многоквартирных домов»,— сообщили в мэрии.

Напомним, по данным администрации Карталов на 10 часов утра, без тепла оставались 12 многоквартирных домов из 106, оставшихся в результате аварии без отопления. Котельная работает в штатном режиме. Социальные объекты также отапливаются уже с утра.

Напомним, днем 26 декабря на улице Пушкина из-за внезапного прекращения подачи электроэнергии произошел гидравлический удар, в результате чего на теплотрассе образовалось несколько порывов. Без отопления остались 106 жилых многоквартирных домов — то есть более семи тысяч человек, — а также девять социальных объектов, включая больницу, школы и детские сады. Подробнее о ЧП можно узнать в нашем материале.